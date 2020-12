De nouvelles images datant de 2007 ont été divulguées montrant les lignes de production du premier iPhone lancé cette année-là.

Les photos nous permettent d’avoir un aperçu du fonctionnement de la chaîne d’assemblage de Foxconn en 2007, alors qu’Apple n’avait pas encore lancé le premier iPhone de son histoire.

Le matériel de cet appareil était vraiment révolutionnaire pour l’époque, à tel point que les partenaires d’assemblage ont été obligés d’améliorer leurs pratiques au fil du temps. Foxconn, par exemple, a été contraint d’agrandir certaines installations et d’embaucher beaucoup plus de travailleurs pour livrer les commandes attendues à temps. De plus, Apple n’avait pas encore l’organisation et le contrôle des fournisseurs d’aujourd’hui, les différentes étapes ont donc pris beaucoup plus de temps.

Les photos partagées par Bob Burrough montrent une partie du travail effectué pour assembler le premier iPhone, avec des images datant du printemps 2007 et prises à l’intérieur d’une usine Foxconn. En particulier, les photos montrent les dernières étapes du test de l’appareil, comme le montrent les nombreux iPhone connectés sur un même rack.

Une des photos nous montre également le détail de certains iPhone en cours de test, avec de nombreux résultats clairement visibles.

À cette époque, Steve Jobs avait déjà présenté le premier iPhone et le lancement était prévu le 9 juin de la même année. Les images remontant au printemps 2007, il est probable que Foxconn avait déjà produit la plupart des unités commandées par Apple et était donc arrivé aux étapes finales des tests.

Bob Burrough est un ancien ingénieur Apple qui a affirmé en 2017 que l’entreprise avait changé pour devenir plus hiérarchique. C’est lui qui a dit qu’en 2007, Apple était une sorte de « far west » avec des employés travaillant en dehors de leurs rôles principaux en raison de projets qui prenaient le pas sur la structure de l’entreprise.

Selon Burrough, l’actuel PDG Tim Cook avait alors tenté de mettre fin aux conflits exécutifs au sein d’Apple pour améliorer la structure de gestion, un plan qui pour l’ancien ingénieur paralysait le vieil esprit d’entreprise qui prospérait sous Jobs.