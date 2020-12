Tales From The Crossing est un nouveau titre intéressant dédié à tous les amateurs d’exploration maintenant disponible sur l’App Store.

Dans ce nouveau titre développé par RifRaf Games, vous devrez prendre les commandes du Majestic pour voyager à travers de nombreux endroits exotiques, rencontrer de nouvelles espèces et révéler toute la vérité derrière cette mystérieuse étoile à l’extérieur de la fenêtre. Sera-ce Proxima Centauri ou une autre étoile ? Le nouveau titre est un point and click classique, idéal en termes de contrôles pour la plate-forme mobile. Pendant les missions, vous devrez interagir avec les passagers à bord du navire et résoudre les nombreuses énigmes qui se présenteront devant vous.

Voici un bref gameplay du titre RifRaf Games :

Tales From The Crossing est disponible sur iPhone, iPad mais aussi iPod Touch avec iOS 9 ou version ultérieure.

Tales From The Crossing – 2,29 euros