L’un des titres les plus emblématiques de l’App Store revient enfin avec le deuxième chapitre très attendu : Doodle Jump 2.

Dans Doodle Jump 2, vous devrez revenir pour guider le très gentil extraterrestre, sauter sur les plates-formes en essayant de ne pas tomber et de monter aussi haut que possible. Avec ce deuxième chapitre, l’équipe de développement de Lima Sky a introduit plus de nouveaux contenus par rapport au chapitre précédent, y compris de nouveaux personnages et de nouveaux niveaux de jeu. Évidemment, tous les niveaux seront, comme toujours, remplis de pièges, ce qui mettra vos compétences à l’épreuve. Nous trouverons de nombreux ennemis qui tenteront de nous faire tomber en dessous, ainsi qu’une série de nombreux nouveaux pièges. L’équipe a décidé de laisser intact le style graphique qui caractérisait ainsi le premier titre, en apportant quelques petites améliorations.

Doodle Jump 2 est disponible gratuitement sur l’App Store, mais une fois téléchargé, vous pouvez procéder à la suppression des publicités par achat intégré. le jeu est compatible iPhone, iPad et iPod Touch équipés du système d’exploitation iOS 10 ou version ultérieure.

Doodle Jump 2 – GRATUIT