Le Wall Street Journal rapporte que le studio de cinéma MGM Holdings Inc. est de retour à la vente après des années de difficultés. Apple reviendra-t-elle au bureau pour tenter une acquisition ?

MGM est en crise depuis longtemps, à tel point qu’elle a entamé des discussions avec d’autres sociétés pour d’éventuelles acquisitions. Par le passé, Apple a également entamé des négociations qui n’ont jamais abouti en raison des demandes jugées trop élevées.

Maintenant, le studio de cinéma a réduit ses prétentions dans le but de persuader les acheteurs potentiels de soumettre de nouvelles offres et d’éviter la faillite. Un prix inférieur pourrait convaincre Apple de présenter une nouvelle offre, dans le but d’apporter beaucoup de contenu à Apple TV+.

MGM a un catalogue très intéressant, qui comprend des noms comme James Bond, The Handmaid’s Tale, Terminator, Stargate, The Pink Panther et The Hobbit. Outre Apple, Netflix et Amazon sont également intéressés par l’acquisition.