Seeing AI, l’application de Microsoft qui vous permet de recevoir des informations sur du texte, des personnes et des objets autour de nous, est mise à jour pour offrir une prise en charge complète du scanner LiDAR sur iPhone 12 Pro et iPhone 12 Pro Max.

Seeing AI utilise de puissants algorithmes d’intelligence artificielle et des réseaux de neurones développés par Microsoft, offrant des fonctions très utiles notamment pour les malvoyants grâce à la reconnaissance des personnes, des textes et des objets à proximité.

Le nouveau canal World, disponible sur les appareils équipés d’un scanner LiDAR exécutant iOS 14, vous permet d’explorer un espace inconnu en 3D, en utilisant l’audio spatial. Lorsque vous portez les écouteurs, vous pouvez entendre les objets autour de vous prononcés à partir de leur position relative dans la pièce. Il est également possible de trouver un objet spécifique en insérant une balise audio sur l’objet.

De plus, sur l’iPhone 12 Pro et Pro Max, le capteur de proximité haptique vous permet de pointer le scanner LiDAR et de sentir la distance par rapport aux objets autour de vous.

Entre autres nouveautés :

L’écran principal a été redessiné pour améliorer le contraste et élargir le champ de vision de la caméra

Améliorations des descriptions d’image sur la chaîne Scene et pendant l’exploration des photos sur votre téléphone

Amélioration de la justesse de la reconnaissance du texte sur la chaîne Document

Seeing AI est maintenant disponible dans sept langues supplémentaires : tchèque, danois, finnois, grec, hongrois, polonais et suédois

Plus d’autres bogues corrigés

Seeing AI est disponible gratuitement sur l’App Store.