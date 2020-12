On vous explique les avantages d’utiliser un VPN sur un Mac ou un iPhone. Et on vous apprend aussi à configurer ce VPN en quelques minutes.

Les Mac et les iPhone sont des systèmes plus sécurisés et plus stables qu’un Windows. Même si le système fermé de la marque à la pomme peut en rebuter, au moins, on a la garantie d’un risque minimal sur les logiciels malveillants ou autre. Et Apple a fait de la vie privée de ses utilisateurs comme une priorité. Blocage des cookies et de la publicité, très peu de traçage. Mais on peut toujours améliorer sa protection de la vie privée avec un VPN. C’est un outil qui va bien au della de la simple vie privée et de l’anonymat. Il vous permet de vous exprimer librement sur un web de plus en plus fragmenté et censuré.

Contourner les restrictions géographiques

Les plateformes de streaming ont le vent en poupe, que ce soit Netflix, Disney+, mais aussi HBO ou Hulu. Une grande partie de ces plateformes sont américaines et leurs catalogues internationaux sont très limités. C’est un secret de polichinelle que Netflix France ne propose que 30 % de tout son catalogue disponible. Ce qui est ridicule, car vous payez le même abonnement, mais vous avez moins de contenu. C’est comme si dans un McDonald en France, vous aviez 30 % du burger que vous auriez aux États-Unis. La raison est les licences de diffusion qui empêchent Netflix et les autres de diffuser à l’international.

Toutefois, leur mécanisme de blocage est très simple. Il se base sur l’adresse IP. Netflix va vérifier que vous utilisez une adresse IP américaine pour vous proposer 100 % du catalogue. Un VPN possède des milliers de serveurs dans quasiment tous les pays. Et quel que soit le VPN que vous choisissez, vous pouvez être sûr qu’il proposera des serveurs américains. En choisissant un serveur américain, vous obtenez automatiquement une IP américaine. Et cela marche sur de nombreux services, par exemple, vous êtes à l’étranger et vous voulez voir des émissions en Replay sur des chaines françaises.

Le chiffrement de la connexion

L’insécurité informatique atteint de nouveaux sommets à chaque semaine qui passe. On ne compte plus les campagnes de phishing et de ransomware qui circulent. Les iPhones et les Macs sont plutôt bien protégés, mais on peut les améliorer en chiffrant votre connexion avec votre VPN. Vous avez deux avantages. La première est que vous serez protégé contre ce qu’on appelle des attaques de type homme du milieu.

En gros, vous vous connectez sur un site et une entité, un pirate ou un gouvernement, peut intercepter votre connexion au milieu. Le second avantage est comme la connexion est chiffré, votre profilage publicitaire est difficile. La publicité ciblée est un véritable fléau et une connexion chiffrée permet de laisser le moins de traces possible.

Vous exprimer librement

On pourrait aussi parler du téléchargement de torrent, mais on franchirait les limites de la légalité. Et je pense qu’on n’a pas besoin de vous expliquer l’intérêt d’un outil d’anonymat comme le VPN sur les mers obscures du piratage. Mais la censure gouvernementale est de plus en plus forte. Les lois liberticides sont votées comme une lettre à la poste.

Et il est essentiel de cacher son identité pour avoir l’esprit tranquille quand on s’exprime en ligne. Les logiciels de la majorité des fournisseurs VPN permettent de changer régulièrement d’adresse IP pendant votre connexion. Et le chiffrement rajoute une couche de sécurité.

Configurer une connexion VPN sur Mac

Sur Mac, vous avez deux moyens de configurer une connexion VPN, manuelle ou automatique. On parlera des avantages d’un logiciel VPN, mais la configuration manuelle peut s’avérer parfois nécessaire.

Dans le premier cas, votre fournisseur VPN vous fournit un fichier de configuration pour OpenVPN. Et sur Mac, vous double-cliquez dessus et votre système va configurer automatiquement la connexion VPN. Vous pouvez aussi aller dans Pomme/Préférences Système, ensuite sur Réseau/Action et sélectionnez « Importer les fichiers de configuration ».

Si le fournisseur ne propose pas de fichier de configuration, allez dans Pomme/Préférence Système/Réseau.Cliquez sur le signe +, Interface et sélectionnez l’option « VPN ». Vous devrez fournir les informations sur le protocole VPN, votre identifiant et votre mot de passe et d’autres données qui vous seront fournies par votre fournisseur VPN.

Toutefois, nous recommandons l’utilisation d’un logiciel VPN dédié.

L’avantage d’un logiciel VPN dédié

Que ce soit sur iPhone ou Mac, les principaux fournisseurs VPN proposent des logiciels dédiés pour iOS ou Mac OS X. Les avantages sont nombreux. En premier lieu, vous pouvez basculer d’un serveur de connexion à un autre en un clic. L’interface sera plus intuitive et vous bénéficierez d’options supplémentaires pour la sécurité.

Par exemple, vous avez des VPN qui intègrent un bloqueur de publicité en natif ou vous avertissent si vous atterrissez sur un site douteux. Vous avez aussi des options comme le Kill Switch. Ce dernier est une fonction qui coupe votre connexion internet dès que le VPN est indisponible. Cela vous évite d’être compromis, même pendant quelques secondes.