Le développeur utilisant le pseudonyme Sera Tonin Brocious sur Twitter a réussi à émuler les jeux Nintendo Switch sur un Mac M1.

Le développeur a pu réaliser cet exploit en exploitant l’émulateur open source Yuzu, qui utilise Vulkan, une API graphique 3D haute performance. L’implémentation n’est pas parfaite en raison des limitations de MoltenVK, une bibliothèque d’exécution qui mappe Vulkan au framework Metal Graphics d’Apple sur macOS et iOS.

Les captures d’écran montrent Super Mario Odyssey fonctionnant sur un MacBook Pro 13 pouces avec la puce M1 et macOS 11.0.1. Ce résultat est possible car les processeurs Nintendo Switch et M1 Mac sont tous deux basés sur l’architecture ARM.

I’m so fucking proud of this. It only gets a few frames into the game before it hits the first MoltenVK limitation, but damn. pic.twitter.com/NcLIBLWOPz

— Sera Tonin Brocious (@daeken) December 20, 2020