Les chats vocaux en groupe sont maintenant disponibles sur Telegram, mais aussi d’autres fonctions telles que la possibilité de lire les messages directement avec Siri.

Avec cette mise à jour, Telegram vous permet de démarrer des discussions vocales en groupes. Vous pouvez ensuite transformer n’importe lequel de vos chats de groupe en conférence téléphonique qui peut être activée et désactivée en un clic. Pour ce faire, il suffit de choisir l’option « Démarrer le chat vocal » sous Autre (…) dans le profil du groupe pour créer un chat vocal. Depuis les outils d’administration, vous pouvez également vérifier le nombre de participants au chat.

Une autre nouveauté importante est la fonction « Lire les messages avec Siri », grâce à laquelle Siri lira à haute voix les messages entrants.

En ce qui concerne les améliorations de l’édition, vous pouvez désormais toucher l’icône du stylo lors de la visualisation d’une photo pour la modifier et la renvoyer, ainsi que voir le nombre de caractères restants avant d’atteindre la limite lors de la modification des messages et des légendes. Enfin, vous pouvez télécharger les autocollants plus rapidement et regarder leurs contours au fur et à mesure qu’ils se chargent.

Telegram est disponible gratuitement sur l’App Store.