Mark Gurman de Bloomberg a confirmé qu’Apple sortira une nouvelle Apple TV en 2021, en mettant l’accent sur une télécommande mise à jour et un nouveau processeur.

La nouvelle Apple TV se concentrera beaucoup sur les jeux et Apple Arcade, grâce à un nouveau processeur capable de mieux gérer n’importe quel titre de la plateforme. Il n’est pas exclu que la société puisse également publier une manette de jeu vendue séparément. Pour le moment, on ne sait pas encore quel processeur Apple adoptera, mais il s’agit des versions A12 ou A14 qui, en fait, assureraient un bond en avant important en termes de performances. De plus, la nouvelle Apple TV devrait offrir des options de stockage de 64 Go et 128 Go

La nouvelle télécommande devrait offrir des fonctionnalités similaires à « Find My », permettant aux utilisateurs de la trouver facilement lorsqu’elle se perd dans les coussins du canapé ou dans un autre coin du salon.

La sortie est attendue au cours des six premiers mois de 2021.