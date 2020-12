Plusieurs sources affirment que toute la production initiale de puces TSMC basée sur le nouveau processus de 3 nanomètres a déjà été bloquée par Apple pour une utilisation sur iPhone, iPad et Mac.

Selon Money.UDN, TSMC est sur le point de commencer à fabriquer les premiers processeurs fabriqués avec le processus 3 nanomètres, les tests se déroulant en douceur. L’entreprise est en train de produire 600000 transformateurs par an, avec une production de masse à partir de 2022.

Apple a déjà saisi la quasi-totalité de ces commandes, car elle a l’intention d’utiliser le processus de 3 nanomètres sur les futures puces de la série A et de la série M pour une utilisation sur iPhone, iPad et Mac. Les chiffres ci-dessus devraient augmenter mois après mois, car Apple pourrait avoir besoin de plus de processeurs 3 nm entre 2022 et 2023. Plusieurs sources confirment que les premières puces 3 nm seront utilisées par Apple sur les iPhone en 2022, puis arriveront sur iPad et Mac.

TSMC a déclaré que son processus 3 nm fournira une augmentation des performances comprise entre 10% et 15% par rapport à la version 5 nm. De plus, les puces 3 nm offriront de plus grandes économies d’énergie entre 20% et 25%.

Les premiers processeurs 4 nm pourraient être produits en 2021, mais Apple continuera probablement d’utiliser le processus 5 nm en attendant 2022.