Si vous avez aimé la magie dans la première saison de la série « Le secret de la plume » (« Ghost Writer »), vous allez adorez la saison 2. Apple vous invite à la regarder en publiant la bande-annonce officielle.

Disponible depuis le 9 octobre dernier, la série, primée aux Emmy Awards, vous embarque dans un monde magique : « Lorsqu’un fantôme hante une librairie et se met à libérer des personnages de fiction dans le monde réel, quatre enfants font équipe pour tenter de découvrir les mystérieuses motivations de cet être surnaturel. Suivant des messages secrets invisibles aux yeux des autres, les jeunes protagonistes traquent sans relâche la vérité – tout en se liant d’une belle amitié. »

« Le secret de la plume » est une réinterprétation de la série « Ghostwriter » de 1992 signée Sesame Workshop. « L’arc narratif de chaque épisode est centré sur la littérature, avec des classiques et des œuvres originales commandées à des auteurs et autrices à succès comme D.J. MacHale et Kwame Alexander. »

Retrouvez la saison 2 de » Le secret de la plume » dès à présent sur Apple TV+.