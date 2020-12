Depuis macOS 10.15.5 Catalina, le MacBook peut analyser votre routine d’utilisation quotidienne pour mieux gérer la charge de la batterie. Cette fonction s’appelle « Gérer la durée de vie de la batterie » et tente de garantir que votre Mac est toujours complètement chargé lorsqu’il est débranché.

Selon l’utilisation de chacun, cette fonction peut décider de suspendre temporairement la charge au-dessus du seuil de 80%, ce qui permet d’augmenter la durée de vie de la batterie et de limiter son vieillissement. Dans ce cas, le système d’exploitation décidera de reprendre la charge au bon moment, afin que la batterie atteigne sa pleine charge juste avant de débrancher votre machine. Par exemple, si vous utilisez votre MacBook à la même heure chaque matin, macOS peut reprendre la charge avant de commencer à utiliser votre ordinateur portable le matin.

Cette fonction est activée par défaut, mais ceux qui ne la connaissent pas peuvent se demander pourquoi le MacBook ne se charge pas complètement alors qu’il est connecté à l’alimentation. Selon Apple, si votre Mac a temporairement suspendu la charge, la batterie peut devoir se décharger jusqu’à 90% ou moins avant que l’algorithme ne reprenne la charge.

Cependant, si cette fonction ne vous convient pas, vous pouvez reprendre immédiatement la charge en désactivant la gestion de l’état de la batterie dans les préférences d’économie d’énergie.

macOS Big Sur, cependant, rend les choses encore plus faciles et vous permet de forcer une charge complète immédiate de la batterie lorsque la charge est en attente sans avoir à désactiver la fonction de gestion de l’état de la batterie. Pour ce faire, cliquez simplement sur l’icône de la batterie dans la barre d’état de macOS et sélectionnez l’option « Recharger complètement maintenant ».

En plus de macOS, la charge optimisée de la batterie est également prise en charge sur les iPhone sous iOS 13, les AirPods Pro, les AirPods Max et l’Apple Watch.