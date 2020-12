Les versions d’Adobe Premiere Pro, Premiere Rush et Audition M1 prises en charge par Mac sont désormais disponibles pour les bêta-testeurs publics.

Selon un document de support Adobe, la société déploiera la prise en charge native des « Mac M1 » pour toutes les fonctionnalités de Premiere Pro à différentes étapes, de nombreux composants n’étant pas encore couverts.

La première phase incluse dans cette version bêta publique de Premiere Pro comprend des fonctions d’édition et des flux de travail de base tels que la couleur, les graphiques et l’audio, ainsi que des productions et des multicams. Adobe a également donné la priorité à la prise en charge des codecs populaires, tels que H.264, HEVC et ProRes. Adobe déclare également que les bêta-testeurs devront d’abord mettre à jour les fichiers de projet pour les rendre compatibles avec le nouveau logiciel, et il est conseillé aux utilisateurs de faire des copies supplémentaires des projets à utiliser dans la version bêta.

Adobe a également publié une liste de problèmes connus dans la version bêta. Par exemple, le sélecteur d’outils sur la Touch Bar d’un MacBook Pro peut provoquer le blocage de l’application, tandis que la taille estimée du fichier lors de l’exportation peut afficher des valeurs incorrectes basées sur un « ordre de grandeur ».

En raison des différents bugs présents et du fait qu’il s’agit d’une première beta, Adobe vous recommande de continuer à utiliser la version « standard » via l’émulation de Rosetta 2.

En plus de Premiere Pro, Premiere Rush et Audition sont également disponibles en version bêta avec support des Mac M1, tandis que Photoshop est déjà disponible en version bêta depuis environ un mois.