Zoom a publié les notes de publication d’une mise à jour qui sera disponible pour tous dans les prochains jours. Parmi les nouvelles, la prise en charge complète des Mac M1 Apple Silicon.

La nouvelle version de Zoom prend en charge les Mac équipés du processeur M1, via un fichier d’installation séparé disponible sur le site officiel. C’est une nouveauté très importante pour ceux qui ont acheté l’un des derniers MacBook Pro 13″, MacBook Air ou Mac mini M1. En effet, Zoom est l’une des applications les plus utilisées ces derniers mois pour faire des vidéoconférences.

En réalité, cette application fonctionnait déjà très bien en émulation via Rosetta 2, mais le support natif améliorera sa stabilité et ses performances. La nouvelle version de Zoom sera universelle et fonctionnera nativement sur les Mac Intel et les Mac Apple Silicon.

La mise à jour commencera à être déployée aujourd’hui et sera accessible à tous dans les prochains jours.