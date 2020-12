Apple a publié un nouveau document d’assistance qui offre aux utilisateurs des informations détaillées sur la gestion de leurs données personnelles sur iPhone, iPad, Apple Watch et Mac. Le nouveau document s’intitule « Accès à votre appareil et à vos données lorsque la sécurité personnelle est menacée » .

Selon Apple, l’objectif de ce nouveau document est « de vous aider à identifier les risques et de vous guider tout au long des étapes pour rendre la technologie sur laquelle vous comptez aussi privée et sécurisée que vous le souhaitez ». La société explique que ses appareils facilitent la connexion et le partage de données avec d’autres utilisateurs, amis et famille, mais qu’il existe des scénarios dans lesquels il est nécessaire de révoquer l’accès précédemment accordé à des éléments tels que des données de localisation, des photos, etc.

« Ce que vous partagez et avec qui vous les partagez dépend de vous, y compris la décision d’apporter des modifications pour mieux protéger vos informations ou votre sécurité personnelle.

Si vous souhaitez revoir ce que vous partagez avec d’autres personnes ou restaurer votre appareil à ses paramètres d’origine pour quelque raison que ce soit, ce guide peut vous aider à comprendre quelles informations vous partagez via vos appareils Apple et comment apporter des modifications pour protéger votre sécurité. Il comprend des instructions détaillées sur la façon de supprimer l’accès d’une personne aux informations que vous avez précédemment accordées : des données de localisation dans l’application Find My aux réunions que vous avez programmées via le calendrier.

Si vous craignez que quelqu’un accède à des informations que vous n’avez pas partagées à partir de votre appareil Apple, ce guide vous aidera également à identifier les risques et à vous guider à travers les étapes pour rendre la technologie sur laquelle vous comptez privée et sécurisée. »

Le document fait 20 pages détaillées sur des éléments tels que la gestion du partage de position, l’utilisation de l’application Find My, la protection de votre identifiant Apple, la configuration ou la gestion du partage familial, etc.

C’est un document très important, que vous pouvez lire à cette adresse.