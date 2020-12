Darkroom, la populaire application d’édition de photos et de vidéos, a reçu une nouvelle mise à jour avec la prise en charge du nouveau format ProRAW d’Apple.

ProRAW a été annoncé pour la première fois lors de l’événement d’Apple en octobre et est enfin disponible sur l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max avec la sortie récente de la mise à jour iOS 14.3.

Avec la nouvelle mise à jour de Darkroom, il sera possible d’importer et de modifier les photos ProRAW prises avec l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max directement dans l’application. Nous vous rappelons que chaque photo au format ProRAW aura une taille d’environ 25 Mo, mais nous aurons plus de contrôle sur le post-traitement des images.

Voici toutes les nouveautés de cette mise à jour :

Ajout de la prise en charge du format ProRAW

Ajout du curseur Tone Map pour les photos ProRAW

Mise à jour de l’icône de l’application pour adopter le nouveau style d’icônes macOS Big Sur

Ajout de 3 variantes supplémentaires de l’icône de l’application pour les abonnés au service Darkroom+, pour célébrer les grandes époques stylistiques du Mac.

Darkroom est disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store pour iPhone, iPad et Mac.