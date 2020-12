Les analystes de Barclays Blayne Curtis, Thomas O’Malley et Tim Long, ont partagé quelques informations sur les innovations possibles de l’iPhone 13.

Les analystes pensent que l’iPhone 13 pourrait prendre en charge la technologie Wi-Fi 6E, dont les composants seront fournis par la société Skyworks.

Le Wi-Fi 6E offre les fonctionnalités et capacités du Wi-Fi 6, notamment des performances supérieures, une latence plus faible et des débits de données plus élevés étendus à la bande 6 GHz. Le spectre supplémentaire offrira beaucoup plus d’espace aérien au-delà du Wi-Fi pour 2,4 GHz et 5 GHz, ce qui se traduit par une bande passante plus élevée et moins d’interférences pour les appareils prenant en charge le Wi-Fi 6E.

La croissance du Wi-Fi 6 dans le spectre 6 GHz change la donne pour deux raisons : la disponibilité de canaux supplémentaires et la possibilité d’utiliser 160 Mhz pour des applications à large bande passante telles que l’AR et la VR. L’iPhone 11 et l’iPhone 12 prennent en charge la version standard – et non 6 GHz – du Wi-Fi 6, tandis que l’iPhone 13 pourrait introduire ce changement.

Les analystes ont également indiqué que le fabricant de puces audio Cirrus Logic fournira une nouvelle puce de conversion de puissance pour certains modèles d’iPhone 13, bien que l’on ne sache pas si cette décision aura un réel avantage pour les consommateurs.

En ce qui concerne l’iPhone SE, les analystes pensent qu’Apple n’a pas l’intention de mettre à jour l’appareil dans un proche avenir, la société visant plutôt l’iPhone 12 mini.