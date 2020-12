Apple a lancé une nouvelle promotion sur TikTok qui permet d’avoir quatre mois d’Apple Music gratuits à activer directement dans l’application.

Dans le but de gagner plus d’abonnés, en particulier parmi les très jeunes, Apple a décidé d’activer cette promotion via TikTok. Les utilisateurs qui s’abonnent à Music via l’application pourront profiter de 4 mois de service de streaming musical gratuit. L’offre ne peut être activée que par les nouveaux abonnés Apple Music en saisissant leur identifiant Apple et leur mode de paiement.

TikTok fait la promotion de cette offre via une notification dans l’application, mais pour le moment, elle n’est pas encore visible à tous les utilisateurs. Dans les prochains jours, la promotion Apple Music devrait être active pour tous les détenteurs éligibles.

Apple veut se concentrer de plus en plus sur TikTok, après avoir ouvert un compte officiel, partagé plusieurs spots vidéo et collaboré avec divers influenceurs. La promotion est valable jusqu’au 4 janvier 2021.