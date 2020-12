Cyberpunk 2077 a été supprimé du Sony PlayStation Store. Sony remboursera tous les utilisateurs. Voici comment les choses vont se passer.

La version PS4 de Cyberpunk 2077 a suscité beaucoup de discussions et n’a pas satisfait les utilisateurs qui l’ont achetée. Alors que les choses vont mieux sur PS5, Sony a décidé de supprimer les deux versions du PlayStation Store. Ceux qui ont acheté le titre numériquement continueront de recevoir des mises à jour en attendant que le titre soit à nouveau disponible dans la boutique. Sony a également mis à disposition une page permettant de demander un remboursement pour le titre acheté.

Voici la déclaration officielle de Sony :

« SIE s’engage à assurer un niveau élevé de satisfaction client, nous allons donc commencer à offrir un remboursement complet à tous les joueurs qui ont acheté Cyberpunk 2077 via le PlayStation Store. SIE supprimera le titre du PlayStation Store jusqu’à nouvel ordre. »

Le titre sera dans tous les cas achetable au format Blu-Ray. Certes, CD Projekt Red, qui a apporté des versions immatures de son titre sur de nombreuses plates-formes, veillera à ce que tous les bugs et baisses de performances graphiques soient corrigés le plus rapidement possible.

Cyberpunk 2077 pour le moment est en tout cas disponible sur le Microsoft Store, il est parfaitement jouable sur les anciennes et prochaines générations Xbox ainsi que sur PC. Il est également disponible via Google Stadia, offrant d’excellentes performances et des niveaux graphiques vraiment étonnants.