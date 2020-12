Avant la première de la deuxième saison, Apple a publié une featurette pour Dickinson, la comédie d’époque exclusive présentée sur Apple TV+. La deuxième saison de la série sera diffusée le 8 janvier 2021.

Dickinson est une série comique mettant en vedette la candidate aux Oscars Hailee Steinfeld, qui explore avec audace les liens de la société, du sexe et de la famille du point de vue de la jeune poète rebelle Emily Dickinson.

La première saison de la série a remporté un prix Peabody, soulignant la performance exceptionnelle de Hailee Steinfeld dans son interprétation.

« La créatrice Alena Smith embrasse avec amour et espièglerie l’anachronisme, apportant un sens, une sensibilité et une bande sonore contemporains à la Nouvelle-Angleterre du XIXe siècle et au monde de la poète Emily Dickinson. Hailee Steinfeld livre une performance exceptionnelle dans un spectacle qui excelle à s’amuser tout en crépitant d’énergie et d’originalité sauvages. »

Ci-dessous, vous pouvez jeter un œil à la saison 2 de Dickinson :