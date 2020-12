Apple a conclu un accord pour amener la série « The Last Days of Ptolemy Grey » avec Samuel L. Jackson sur Apple TV+.

Tel que rapporté par Variety, la mini-série de six épisodes « The Last Days of Ptolemy Grey » est basée sur le roman du même nom écrit par Walter Mosley. L’auteur adapte le livre pour la série télévisée, avec Samuel L. Jackson jouant le personnage principal Ptolémée Gray, un homme de 91 ans qui a été presque oublié et abandonné par sa famille, ses amis et lui-même.

« Alors qu’il est sur le point de sombrer dans la démence, Ptolémée a la chance de retrouver ses souvenirs lorsqu’il rencontre Robyn, 17 ans, à l’enterrement de son neveu. Robyn met Ptolémée au défi d’interagir davantage avec le monde qui l’entoure, lui donnant une meilleure compréhension de sa conscience en voie de disparition. Il a alors la possibilité de prendre un médicament qui lui permettra de se vider l’esprit, mais qui accélèrera sa mort.

Le protagoniste utilise son temps et sa clarté pour résoudre le cas du décès de son arrière-petit-fils survenu lors d’une fusillade. »

En plus de jouer dans la série, Jackson sera également le producteur. Auparavant, l’acteur a travaillé avec Apple sur « The Banker », un film dans lequel il a joué aux côtés d’Anthony Mackie.