Swift a annoncé une nouvelle initiative « Diversity in Swift » pour aider également à promouvoir l’inclusion sociale dans la programmation.

La mission de « Diversity in Swift » est de créer « plus de chemins pour un groupe diversifié de développeurs » et d’aider à accroître l’engagement et la rétention de ces développeurs. Swift lance deux nouveaux groupes, « Women in Swift » et « Black in Swift », des espaces de soutien privés et modérés sur les forums Swift pour aider les groupes communautaires à se connecter entre eux pour partager leurs expériences et aider à faire tomber les barrières.

« Il y a six ans, nous avons annoncé Swift. Depuis lors, une communauté florissante a émergé autour d’une passion commune pour la construction et l’utilisation du langage de programmation Swift. Cette communauté s’est étendue bien au-delà d’Apple à travers des conférences, des référentiels open source, des livres créés par la communauté et plus encore – les gens trouvent toujours de nouvelles façons de se connecter et de soutenir d’autres développeurs Swift à travers le monde.

Cependant, nous pensons que nous pouvons de plus en plus faire plus pour encourager un plus large éventail de développeurs à s’engager activement dans notre communauté. C’est pourquoi nous sommes ravis d’annoncer la diversité dans Swift. Cette initiative vise à élever davantage une grande variété de voix et à permettre aux développeurs de commencer à apprendre ou de contribuer à l’amélioration de Swift, quel que soit leur parcours. »

Swift dit que ce n’est que le début et vise à créer plus de programmes et de groupes communautaires supplémentaires, à tel point qu’il a activé une section « Diversity » sur le site Web de Swift.