Jared Leto, lauréat d’un Oscar, est en pourparlers pour jouer dans la série Apple TV+ « WeCrashed », qui dramatisera l’ascension et la chute de WeWork.

Leto devrait incarner Adam Neumann, PDG et co-fondateur de WeWork, un personnage exceptionnel mais dont le comportement erratique a conduit à son expulsion de l’entreprise en 2019. La série « WeCrashed » est basée sur la série de podcasts « WeCrashed: The Rise and Fall of WeWork ».

WeWork est une société immobilière commerciale américaine qui fournit des espaces de travail partagés flexibles pour les startups technologiques et des services pour d’autres entreprises. La société valait près de 50 milliards de dollars, mais est tombée en disgrâce après une série de rapports détaillés sur la mauvaise gestion et le comportement de Neumann.

Ce serait la première incursion de Jared Leto dans la télévision depuis la série des années 1990 « My So-Called Life ». L’acteur a remporté l’Oscar 2014 du meilleur second rôle pour son rôle dans « Dallas Buyers Club ».

Pour le moment, il n’y a pas d’autres informations, pas même la date de sortie de la série sur Apple TV+.