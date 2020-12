Parallels 16, la célèbre application de virtualisation pour macOS, est enfin sur le point d’arriver avec le support tant attendu du nouveau SoC M1 présenté par Apple. La société a publié aujourd’hui la « Technical Preview ».

Tous ceux qui se sont inscrits peuvent enfin tester la nouvelle version de Parallels 16 avec le support de la puce M1. Cependant, cette première version présente plusieurs limitations, qui seront évidemment supprimées progressivement lors des phases de réglage ultérieures. Il n’est pas possible d’installer ou de démarrer un système d’exploitation basé sur l’architecture Intel x86, tout comme il n’est pas possible de suspendre une VM, de restaurer un instantané, d’utiliser le bouton d’arrêt avec la VM en cours d’exécution et de lancer des applications ARM32 dans une VM .

Avec le départ du bootcamp sur Mac M1, il y a beaucoup d’anticipation autour du travail sur la nouvelle version de Parallels 16, surtout après l’annonce lors de la WWDC2020. Cependant, l’équipe de développement a fait savoir qu’elle avait fait des progrès considérables, il suffit donc d’attendre patiemment la fin du développement pour profiter pleinement de Parallels même sur les nouveaux Mac équipés de puces M1.