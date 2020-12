Michaela Conlin, la star de Bones, sera présente dans la deuxième saison de For All Mankind sur Apple TV+.

Michaela Conlin rejoint Cynthy Wu, Coral Peña et Casey W. Johnson pour lancer la saison deux de la série. For All Mankind était l’un des titres phares lors du lancement d’Apple TV+ et a été récemment renouvelé pour une troisième saison également.

Quelle sera l’intrigue de la deuxième saison ?

La série raconte une histoire alternative dans laquelle l’URSS a remporté la course à l’espace vers la fin du 20e siècle. La deuxième saison se déroulera une décennie après la première, en 1983. C’est le comble de la guerre froide et les tensions entre les États-Unis et l’URSS sont à leur apogée.

Ronald Reagan est le président, et les plus grandes ambitions de la science et de l’exploration spatiale risquent d’être gaspillées alors que les États-Unis et l’URSS s’affrontent pour contrôler des sites riches en ressources sur la Lune. Le ministère de la Défense est transféré au contrôle de mission et la militarisation de la NASA devient centrale dans les histoires de plusieurs personnages : certains le combattent, certains l’utilisent comme une opportunité pour promouvoir leurs intérêts, et certains se retrouvent au plus fort d’un conflit, ce qui peut conduire à une guerre nucléaire.