Un nouveau logiciel espion appelé Goontact menace la sécurité des utilisateurs iOS et Android. Il est capable de voler des informations telles que les contacts, les sms, les photos et les informations de géolocalisation des utilisateurs. Pour le moment, le problème semble limité à la Chine, à la Corée et au Japon, mais il n’est pas exclu qu’il puisse s’étendre à d’autres pays comme la France.

Il semble que le problème vienne principalement de la visite de sites illégaux ou présumés. En particulier, cela semble se produire en parcourant les portails qui offrent des services d’escorte. Le but ultime est de tenter une extorsion contre les clients de ces services en les traçant et en les menaçant à travers le phénomène du chantage.

Goontact semble entrer en action lorsque vous essayez de contacter une escorte en convaincant l’utilisateur de télécharger une application en chargement latéral afin de réellement établir le contact.

Les logiciels espions de ce type ne semblent pas si rares : ce n’est pas la première fois que de telles opérations sont menées à grande échelle. Si sur Android, les données disponibles pour les attaquants sont plus facilement accessibles, sur iOS votre numéro de téléphone et vos contacts dans le carnet d’adresses sont d’abord volés, puis les messages menacés ou les arnaques sont affichés sur l’écran de vos iPhone.

Le conseil est de rester à l’écart de ces portails et, plus généralement, de ne permettre à personne d’installer une application qui ne provient pas d’une boutique officielle.