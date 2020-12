Un nouveau rapport de la chaîne d’approvisionnement d’Apple indique que la société a décidé de passer aux écrans OLED pour ses iPad à partir de 2022. Pour être précis, il semble qu’Apple adoptera des panneaux « Ultra-Thin Hybrid-OLED ».

Apple utilisera des panneaux OLED hybrides ultra-minces, plus minces que les panneaux OLED ordinaires, car il s’agit d’une combinaison de technologies OLED flexibles et rigides. Samsung Display commencera à fournir ces dalles en 2022, tandis que LG Display commencera à les fournir en 2023. Cette décision est une bonne nouvelle pour les fabricants d’écrans sud-coréens qui pourront étendre davantage leur « contrôle » sur le marché mondial de l’OLED.

Comment sont fabriqués les panneaux OLED des futurs iPad ?

Ces panneaux ont les caractéristiques d’un OLED rigide grâce à l’utilisation de verre rigide comme substrat TFT (Thin Film Transistor), mais sont appliqués avec la technologie TFE (Thin Film Encapsulation) qui protège les dispositifs OLED. La technologie TFE est actuellement utilisée pour les OLED flexibles et utilise un film mince au lieu du verre. Par conséquent, la technologie est capable de réduire l’épaisseur globale du panneau. Samsung Display et LG Display appellent ce type de panneaux respectivement « UT » (Ultra Thin) et « ATO » (Advanced Thin OLED).

Le rapport indique également que Samsung Display et LG Display ont tous deux déjà reçu des commandes d’Apple.