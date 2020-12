Les AirPods de troisième génération, avec une conception similaire aux modèles Pro, seront lancés au cours du 1er semestre 2021. le site Web de TheElec affirme également que le prix ne devrait pas dépasser les 200 $.

Les AirPods 3 devraient adopter une conception similaire à celle des AirPods Pro, mais sans la fonction de réduction du bruit active. Le lancement est prévu au cours des six premiers mois de 2021, à un prix d’environ 200 dollars. Ce serait donc une sorte d’AirPods Pro Lite, même si le nom sera le classique « AirPods ».

Le boîtier sera compatible avec le chargement sans fil, tout comme le modèle Pro et la deuxième génération d’AirPods. De plus, les nouveaux écouteurs devraient intégrer la technologie SiP (system-in-package) déjà vue sur les modèles Pro, grâce à laquelle il sera possible d’avoir une batterie avec des performances considérablement meilleures que les modèles actuels. Un fournisseur sud-coréen aurait déclaré à TheElec que le nouveau SiP pour AirPods serait de type carré et non de forme ronde comme sur les AirPods Pro.