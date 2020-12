Periscope, l’application Twitter dédiée à la vidéo en direct, sera fermée d’ici mars 2021, car la plupart des fonctionnalités de l’application sont intégrées à l’application Twitter officielle.

L’application Periscope est dans un « état de mode de maintenance non durable », c’est parce que son utilisation diminue fortement alors que les coûts augmentent. L’équipe de développement affirme que laisser l’application telle quelle « n’est pas bon pour la communauté actuelle et ancienne de Periscope et Twitter ».

Étant donné que certaines des principales fonctionnalités de l’application sont déjà disponibles via Twitter, l’application sera supprimée des magasins d’applications d’ici le 31 mars. De plus, à partir de la prochaine version, il n’y aura pas d’option pour créer un nouveau compte dans l’application. Les diffusions partagées sur Twitter seront disponibles sous forme de rediffusions et tous les utilisateurs de Periscope pourront télécharger une archive avec toutes les données avant la suppression de l’application.

En fermant l’application, les utilisateurs pourront diffuser en streaming à l’aide de Twitter Live en appuyant sur l’option de caméra dans l’application.