Apple a publié une vidéo des coulisses du documentaire « Earth at Night in Color » pour permettre aux utilisateurs de comprendre comment les cameramans et l’équipe ont capturé les vidéos de nuit mettant en vedette divers animaux.

L’équipe a utilisé des caméras et des configurations très uniques, y compris le module Leica APO-Telyt-R, un téléobjectif modulaire pour les appareils photo SLR de la série R de la société. Les opérateurs se sont alors appuyés sur des adaptateurs pour monter le verre Leica sur les caméras vidéo modernes.

Bien que le clip ne détaille pas le mélange de matériel et de logiciel utilisé pour réaliser les superbes vidéos de nuit en couleur, il illustre très bien la méthodologie utilisée dans la production. Du matériel de plongée élaboré aux installations précaires de cordes et de peaux improvisées, les opérateurs et leurs équipes se sont donnés beaucoup de mal pour filmer la faune après la tombée de la nuit.

Les différentes équipes ont également discuté des difficultés non seulement pour obtenir du matériel exploitable tel que le terrain dans des conditions défavorables dans les jungles ou les toundras froides, mais aussi de le faire sans déranger les animaux. Les réalisateurs ont ainsi pu capturer des images extraordinaires du comportement nocturne des animaux, un aperçu de la vie auquel même les scientifiques ont échappé jusqu’à présent.

Cette série documentaire se déroule sur six continents et utilise des caméras et des technologies de nouvelle génération pour filmer les animaux la nuit, révélant un « comportement jamais vu auparavant ». Ils racontent ensuite les habitudes de différents animaux pendant la nuit, avec le récit original de Tom Hiddleston.

Les six épisodes de la première saison de « The Color Night Planet » sont déjà disponibles sur Apple TV+.