Faire tomber un téléphone est un peu le cauchemar de tout le monde, surtout si vous n’utilisez pas de coque de protection et de verre trempé. Mais avez-vous déjà imaginé laisser tomber votre iPhone d’un avion ?

Le documentaire brésilien Ernesto Galiotto a accidentellement laissé tomber son iPhone alors qu’il était dans un avion, mais le plus surprenant est que le téléphone a survécu et que sa caméra a tout enregistré. Galiotto survolait une plage située à Cabo Frio à Rio de Janeiro pour l’un de ses projets. Tout en tenant l’iPhone 6s d’une main pour capturer des photos depuis la fenêtre de l’avion, le vent fort a fait tomber le téléphone.

Le réalisateur pensait qu’il avait perdu son appareil pour toujours, mais a décidé de vérifier l’emplacement de l’appareil via l’application Localiser et, étonnamment, l’iPhone 6s était toujours allumé. Il est allé immédiatement à l’endroit et l’iPhone était là, presque intact.

« J’étais sûr que je le récupérerais. Je me suis dit que s’il ne tombait pas dans l’eau, je le trouverais. Pendant quelques mètres, j’aurais pu heurter une personne et à la hauteur où je volais, cela aurait été une tragédie. Heureusement, ça s’est bien passé. »

L’iPhone 6s a survécu à la chute de l’avion avec seulement quelques rayures. L’appareil n’était protégé que par un étui en silicone ordinaire et une protection d’écran. Si vous voulez regarder la vidéo de la « chute » vous pouvez la voir ici.