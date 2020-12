Apple TV+ a annoncé que la nouvelle série animée « The Snoopy Show » sera disponible à partir du 5 février 2021.

« The Snoopy Show » est une série animée pour les enfants et les familles qui met en vedette le beagle le plus célèbre du monde et son ami à plumes Woodsktok alors qu’ils se lancent dans de nouvelles aventures.

Voici la description officielle :

« En tant que spin-off du classique bien-aimé de Peanuts sorti il ​​y a 50 ans, vient The Snoopy Show, mettant en vedette notre vieil ami Snoopy et son meilleur ami, Woodstock. Snoopy est un chien pas comme les autres. Cela peut ressembler à un beagle joyeux dansant, aimant les os et assis dans une niche, mais c’est tellement plus. Il y a aussi Joe Cool, le gamin le plus sexy de l’école, un fantastique Surfer King, et plus encore. Quand il se livre à ses fantasmes, il peut être un as volant de la Première Guerre mondiale combattant le Baron Rouge ou un astronaute intrépide atterrissant sur la lune. Le fait est … Snoopy est un beagle avec une imagination pleine de personnages amusants. »

La série arrivera sur TV+ le 5 février 2021.