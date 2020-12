Mozilla a publié aujourd’hui la version 84 de Firefox avec un support natif pour les Mac avec la puce M1, qui apporte « des améliorations de performances notables » par rapport à la version précédente non optimisée.

La nouvelle version de Firefox se lance désormais plus de 2,5 fois plus vite et les applications Web sont désormais deux fois plus réactives, selon Mozilla. De plus, la nouvelle version apporte également une consommation d’énergie moindre. Si vous utilisez un Mac doté de la puce M1, Mozilla vous recommande de fermer complètement et de redémarrer Firefox après la mise à jour vers la version 84 afin que le navigateur puisse fonctionner nativement sur Apple Silicon.

Firefox 84 est disponible au téléchargement directement sur le site officiel de la société.