La Commission européenne a proposé une nouvelle législation qui pourrait apporter des changements majeurs dans la façon dont Apple gère l’App Store et ses applications propriétaires préinstallées sur les iPhone et les iPad.

Comme le rapporte CNBC, la Commission européenne vient de proposer un ensemble de règles ciblant les géants de la technologie qui pourraient être votées dans les semaines à venir.

Le Digital Markets Act obligerait Apple à modifier la façon dont ses applications sont affichées dans les recherches de l’App Store. Un changement potentiel consiste à mettre fin à la préférence personnelle, lorsque, par exemple, la recherche d’applications entraîne des options d’affichage pour un produit Apple. L’idée est de donner aux développeurs d’applications tierces la même possibilité d’être trouvés et choisis par les consommateurs.

Un autre changement majeur obligerait Apple à autoriser les utilisateurs à désinstaller toutes les applications propriétaires préchargées sur leurs appareils. De toute évidence, ces obligations toucheraient également Google et son Play Store. Apple et Google seraient également obligés de partager gratuitement les indicateurs de performance de leurs applications avec les annonceurs et les éditeurs.

Les amendes pour violation de ces nouvelles règles atteindraient 10% du chiffre d’affaires annuel des entreprises incriminées. Un responsable de l’UE a déclaré que l’objectif de l’UE était d’appliquer des remèdes qui conduiraient à des changements pratiques plutôt que d’infliger des amendes à ceux qui enfreignent systématiquement les règles.