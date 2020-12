Apple envisage d’ajouter Touch ID et un appareil photo sous l’écran de l’Apple Watch, selon deux demandes de brevets qui viennent d’être publiées aux États-Unis.

Le premier brevet, intitulé « Electronic device having sealed button biometric sensing system », explique comment un lecteur d’empreintes digitales Touch ID peut être intégré dans le bouton latéral d’une Apple Watch à différentes fins, telles que l’identification biométrique de l’utilisateur, le déverrouillage de l’appareil et l’autorisation d’utiliser certaines applications.

Actuellement, l’Apple Watch dépend de l’utilisation d’un mot de passe qui n’est requis que la première fois que l’appareil est utilisé, lorsqu’il est porté au poignet. L’authentification biométrique permettrait à Apple de garantir aux utilisateurs d’Apple Watch un niveau de sécurité plus élevé lors du port de l’appareil ou lors d’une transaction avec Apple Pay.

L’implémentation envisagée dans ce brevet est extrêmement similaire au capteur Touch ID présent sur le bouton d’alimentation du dernier iPad Air, il ne serait donc pas impossible de l’intégrer même dans l’immédiat.

Le deuxième brevet, intitulé « Electronic devices with two-stage displays », décrit comment un écran peut être superposé pour contenir un appareil photo et un flash qui ne sont visibles de l’extérieur que lorsque cela est nécessaire. La technologie d’affichage en deux étapes fonctionnerait également pour d’autres appareils tels que l’iPhone, éliminant ainsi l’encoche, mais il est intéressant de noter que le brevet se concentre sur l’Watch.

La technologie fonctionne en superposant une matrice de pixels pour l’affichage de l’image et une couche externe avec une série de cellules modulatrices de lumière qui peuvent devenir transparentes ou bloquer la lumière. Certaines de ces cellules « peuvent être placées en mode transparent pour former une fenêtre » et permettre à la caméra de fonctionner.

Lorsque vous souhaitez capturer des images, les circuits de commande de l’appareil électronique peuvent positionner temporairement l’obturateur en mode transparent pour permettre le passage de la lumière d’un flash et/ou de la lumière reproduite par l’appareil photo.

Cette solution de visualisation en deux étapes présente l’avantage supplémentaire que chaque couche est capable de réagir différemment. Par exemple, un calque peut réagir rapidement pour la vidéo ou l’animation, tandis qu’un autre peut être plus lent pour afficher des images ou du texte statiques. Cela pourrait également améliorer la durée de vie de la batterie de l’Apple Watch.

Ce dernier brevet est plus complexe à appliquer, mais on sait au moins qu’Apple y réfléchit.