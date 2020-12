Apple a partagé aujourd’hui la première bande-annonce du prochain documentaire de Billie Eilish « The World’s a Little Blurry« . Celui-ci sera disponible sur Apple TV+ et en salles en février 2021.

Apple a payé 25 millions de dollars pour les droits du documentaire, qui suit la vie de l’auteure-compositrice-interprète de 18 ans après le lancement de son premier album en mars 2019. Le documentaire est décrit comme une « véritable histoire de passage à l’âge adulte » qui offrira un « aperçu profond intime » sur l’ascension d’Eilish vers la célébrité.

« « Billie Eilish: The World’s A Little Blurry » raconte la véritable histoire de passage à l’âge adulte de la chanteuse-compositrice et son ascension au rang de superstar mondiale. Du réalisateur primé R.J. Cutler, le documentaire propose un regard profondément intime sur le parcours de cette adolescente extraordinaire qui, à seulement dix-sept ans, partage son temps entre la rue, la scène et la maison avec sa famille, alors qu’elle écrit, enregistre et sort son premier album « WHEN WE ALL FALL ASLEEP, WHERE DO WE GO? »

« The World’s A Little Blurry » sera disponible en février 2021 sur Apple TV+.