En plus des nombreuses innovations « Mac » attendues en 2021, il pourrait aussi y avoir la mise à jour tant attendue de l’Apple TV qui fait défaut depuis plusieurs années maintenant.

Nikkei Asia affirme qu’Apple se concentrera fortement sur les Mac haut de gamme en 2021. La firme devrait introduire de nouveaux modèles de MacBook Pro, iMac Pro dotés de l’Apple Silicon. En outre, la nouvelle Apple TV avec un processeur plus puissant et plus d’espace de stockage sera également lancé au cours de l’année prochaine pour tirer le meilleur parti des jeux d’Apple Arcade.

Certains s’attendaient déjà à une nouvelle Apple TV cette année, mais certains problèmes de production auraient poussé Apple à retarder son lancement de quelques mois. Le nouveau modèle devrait intégrer un processeur A12X, ainsi que des options de stockage de 64 Go et 128 Go.