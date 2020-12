Apple a mis à jour les applications iMovie et Clips, en ajoutant plusieurs nouvelles fonctionnalités et optimisations.

iMovie est l’application Apple bien connue conçue pour le montage vidéo en déplacement, une application très pratique et utile pour réaliser des montages de manière simple et intuitive avec un résultat final certainement pas professionnel mais toujours d’excellente qualité.

Cette mise à jour corrige plusieurs bugs :

Correction d’un problème entraînant la disparition du texte après la réinitialisation d’un titre ou la modification de la police.

Correction d’un problème empêchant le redimensionnement correct ou la modification du texte d’un titre après la modification du style de ce dernier.

Correction d’un problème rendant indisponible le bouton Annuler après la modification de la couleur du texte d’un titre.

Correction d’un problème empêchant la suppression de certaines lignes du texte d’un titre.

Correction d’un problème empêchant la lecture de l’animation de titre Développer.

iMovie est disponible gratuitement sur l’App Store.

Clips vous permet de combiner des clips vidéo, des photos et de la musique pour créer des films personnalisés qui peuvent être partagés sur Messages, Instagram, Facebook et d’autres réseaux sociaux populaires, ainsi que sur des portails comme YouTube et Vimeo. Parmi les fonctionnalités les plus intéressantes, citons les titres en direct, qui vous permettent de créer des titres et des sous-titres animés en utilisant votre voix.

Cette mise à jour corrige également certains problèmes :

Correction d’un problème pouvant entraîner l’affichage en rouge du filtre de premier plan dans les scènes en selfie lors de l’enregistrement dans un projet contenant des clips vidéo HDR.

Correction d’un problème pouvant rendre inopérant le bouton Annuler de la feuille de partage lors de l’utilisation de Clips sur l’iPad.

Clips est disponible gratuitement sur l’App Store.