TSMC est aujourd’hui le principal partenaire de nombreuses sociétés de fabrication de puces, notamment Apple, AMD, Broadcom Inc., Marvell, MediaTek, Nvidia et Qualcomm. Désormais, même Win Semiconductor a décidé d’adopter un modèle économique similaire à celui de TSMC pour la production de composants RF et la firme de Cupertino semble intéressée.

À l’heure actuelle, les composants RF d’Apple sont principalement fournis par Broadcom et Qorvo. Les initiés estiment qu’Apple a décidé de conclure un accord avec Win Semiconductor afin de profiter de la nouvelle capacité de production de Win et de ne plus passer de commandes auprès d’autres sociétés. Dans la pratique, Win Semiconductor et Apple auront une relation très étroite et en même temps, les deux parties pourront augmenter la marge bénéficiaire brute.

Lorsque Win Semiconductor a annoncé qu’il dépenserait près de 3 milliards de dollars pour accroître la production de ces composants, créant ainsi le plus gros investissement dans l’industrie de l’arséniure de gallium, les experts de l’industrie ont été déconcertés. Maintenant, le mystère de l’expansion de la production à grande échelle semble avoir été résolu. Apple prévoit de développer de manière indépendante des composants de radiofréquence et la principale source de commandes pour la nouvelle usine de Win Semiconductor sera le géant californien.

Pour beaucoup, changer le modèle commercial de Win semblait trop risqué, tandis que d’autres pensaient que l’entreprise ne prendrait jamais une telle décision sans être certains d’un accord avec un client majeur. De plus, nous ne pouvons manquer de relier le « timing » de cette nouvelle à la volonté d’Apple de développer son propre modem cellulaire.