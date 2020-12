Introduit avec iOS 14, les App Clips peuvent enfin être proposées par les développeurs et utiliser par les utilisateurs iOS. Ces App Clips permettent d’accéder une petite partie d’une application sur iPhone et iPad, sans téléchargement, via des URL, des balises NFC ou des codes QR, Apple propose désormais également des codes d’App Clips personnalisés.

Plus précisément, ces Clips vous permettent d’accéder à des parties d’une application sans l’installer sur votre appareil, grâce à un petit binaire qui offre des tâches rapides dans le but d’avoir une meilleure idée du fonctionnement de cette application.

Les App Clips fonctionnent également avec des bannières d’application Safari, des liens dans Messages et des marque-places dans Maps. Il suffit de cliquer sur le lien ou de scanner un code QR pour accéder à l’App Clip sur votre appareil sans même avoir à télécharger et installer la version complète de l’application depuis l’App Store.

Depuis aujourd’hui, les développeurs peuvent générer des codes d’App Clips personnalisés pour leurs applications, et donc aux utilisateurs de pouvoir profiter de cette nouveauté.

« Facilement découvrable et rapide à lancer au moment voulu, un clip d’application est une petite partie de votre application qui permet aux utilisateurs de démarrer et de terminer une expérience en quelques secondes. Bien que vous puissiez offrir aux utilisateurs plusieurs façons de découvrir votre clip d’application, le meilleur moyen est d’utiliser un code de clip d’application. Visuellement beau et distinct, chaque code de clip d’application code une URL et peut intégrer une balise NFC. Les utilisateurs peuvent tenir leur iPhone près du code ou le scanner avec l’appareil photo pour ouvrir votre clip d’application et effectuer rapidement une tâche, avant de télécharger votre application. »

Apple confirme que les développeurs peuvent générer ces codes de clip d’application directement dans l’App Store Connect ou avec la nouvelle ligne de commande App Clip Code Generator. Ceci nécessite bien entendu que l’application offre déjà la prise en charge des clips d’application.

Vous pouvez tester un clip d’application dès maintenant en ouvrant l’application Appareil photo et en pointant votre appareil vers le code ci-dessous :