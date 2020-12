Apple a publié une nouvelle mise à jour de Compressor, l’application de compression et d’encodage bien connue pour les médias audio et vidéo.

La nouvelle mise à jour introduit une fonctionnalité « sociale » très demandée par les utilisateurs. Grâce à la nouvelle option de partage, il sera enfin possible de créer des fichiers à télécharger directement sur YouTube et Facebook. Compressor ajoute une grande puissance et une grande flexibilité aux conversions vidéo en offrant une personnalisation rapide des paramètres de sortie et une amélioration de l’image, ainsi que la possibilité de conditionner les ventes de contenu iTunes Store.

Avec la nouvelle mise à jour viennent également de nouvelles optimisations de performances et des correctifs à plusieurs corrections de bugs qui ont affecté la version précédente. Nous vous rappelons que Compressor peut être acheté directement sur le Mac App Store au prix de 54,99 euros.

Compressor – Mac App Store