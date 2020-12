iOS 14.3, iPadOS 14.3 et macOS Big Sur 11.1 introduisent de nouvelles étiquettes de confidentialité dans les applications de l’App Store et du Mac App Store.

Grâce aux étiquettes de confidentialité, les utilisateurs peuvent facilement savoir quelles données une application collecte avant de l’installer à partir de l’App Store. Apple a présenté cette nouveauté lors de la dernière WWDC en juin, donnant aux développeurs plusieurs mois pour adapter et intégrer ces étiquettes dans les cartes d’application individuelles sur l’App Store. Désormais, ces informations doivent être incluses dans toutes les nouvelles applications et nouvelles mises à jour présentées à Apple.

Des étiquettes de confidentialité sont requises pour toutes les applications iPhone, iPad, Mac, Apple TV et Apple Watch et comprennent trois sections couvrant les données utilisées pour la surveillance, les données directement liées à l’utilisateur et les données anonymisées non directement liées à l’utilisateur.

Les données utilisées pour vous suivre font référence aux données qui relient les informations utilisateur ou appareil d’une application avec des données utilisateur ou appareil acquises à partir d’autres applications, sites Web ou profils publicitaires. Cette section vous permet également de savoir si une application partage des données d’appareil ou d’utilisateur avec des entreprises qui vendent des données.

Les données liées directement à l’utilisateur comprennent des informations telles que le nom, l’âge, le sexe et plus, qui sont généralement fournies lors de la création d’un compte. Les données qui ne vous sont pas directement liées font référence à des éléments tels que les données de diagnostic de l’application qui ne contiennent pas d’informations personnelles.

Apple a créé des étiquettes de confidentialité dans le but d’aider les utilisateurs à mieux comprendre comment leurs données sont utilisées et pense que les utilisateurs apprécieront cette fonctionnalité lorsqu’ils décideront de télécharger des applications.

Parallèlement au lancement des étiquettes de confidentialité, Apple a mis à jour son site Web sur la confidentialité pour présenter les nouvelles fonctionnalités d’iOS 14.