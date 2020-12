Parmi les nouveautés d’iOS 14.3, on retrouve également l’ajout du nouveau service Fitness+, actuellement non disponible en France. En attendant, on découvre les premiers avis venant des États-Unis.

Apple Fitness+ est le nouveau service de fitness de la société qui vous permet de suivre des entraînements menés par des entraîneurs personnels sur iPhone, iPad et Apple TV. Le service est conçu pour offrir à tous les utilisateurs Apple une nouvelle façon de s’entraîner et de rester en forme grâce à une série d’exercices et de séances d’entraînement :

« Apple Fitness+, la première expérience de fitness construite autour de l’Apple Watch, est disponible aujourd’hui et propose des entraînements inclusifs sur iPhone, iPad et Apple TV afin que les utilisateurs puissent s’entraîner à tout moment, n’importe où. Fitness+ intègre de manière intelligente et transparente des mesures d’entraînement clés que les utilisateurs adorent directement sur Apple Watch sur iPhone, iPad et Apple TV, ainsi qu’un contenu d’entraînement inspirant pour un ensemble d’expérience sans précédent, hautement personnalisé et engageant avec de la musique inspirante des meilleurs artistes du monde.

Que les utilisateurs recherchent une routine quotidienne, veulent essayer quelque chose de nouveau, savoir ce qu’ils aiment faire ou débutent, Fitness+ propose des entraînements pour tout le monde à partir d’une équipe de coachs célèbres, charismatiques et passionnés, spécialistes dans leur domaine et inspirés pour s’entraîner à tous niveaux, des débutants aux amateurs de fitness. Tous les entraînements incluent également un entraîneur qui montre les bases, il y a donc toujours quelqu’un à suivre, quelle que soit la capacité de l’utilisateur. »

Le service nécessite une Apple Watch Series 3 ou ultérieur couplé à un iPhone 6s ou ultérieur, avec watchOS 7.2 et iOS 14.3 respectivement. Apple offre trois mois gratuits de Fitness+ à tous les utilisateurs.

CNET note que l’une des choses qui rend Apple Fitness+ exceptionnel est son intégration étroite avec l’écosystème de l’entreprise : « Ce qui le distingue des applications de fitness similaires comme Nike Training Club ou 7 Minute Workout est son intégration étroite avec l’Apple Watch ».

« Fitness+ est un jeu d’enfant si vous possédez déjà une Apple Watch ou si vous envisagez d’en acheter une, car vous bénéficiez d’un essai gratuit de trois mois. Le service ne me fera pas quitter mon gymnase Pilates quand je pourrai y retourner en personne, mais je le considérerais certainement comme un complément à ma routine actuelle. Rejoignez une séance de danse amusante lorsque le temps est trop mauvais pour une course ou faites un entraînement de base de 10 minutes après avoir mis les enfants au lit. C’est un changement bienvenu dans mon ancienne routine de course à pied et de Pilates, avec différents types d’entraînement et aucune option d’excuse pour bouger quand et où je peux. »

Voici les opinions d’Inputmag :

« Après de nombreux entraînements Apple Fitness+, je suis ravi. Ce n’est pas seulement Apple qui embauche un groupe de personnes dans des baskets attrayantes et ajustées enveloppées de vêtements de sport Nike immaculés pour vous guider à travers divers entraînements (pas de pénurie de ceux sur YouTube), mais les routines de fitness et le coaching en ligne sont vraiment amusantes. J’ai arrêté de penser au fitness comme quelque chose qui me garde en bonne santé, mais comme une distraction agréable de la désolation du monde en ce moment. Ok Apple, tu m’as. Prendre mon argent. Il est à vous. »

Apple Fitness+ se lance avec 10 types d’entraînement. Cela inclut l’entraînement par intervalles à haute intensité (HIIT), la force, le yoga, la danse, le tronc, le cyclisme, le tapis roulant (pour la course et la marche), l’aviron et le temps de recharge en pleine conscience. Les sessions sont animées par une équipe d’experts en fitness. Les entraînements se font sous forme de sessions vidéo auxquelles les utilisateurs peuvent se connecter. C’est comme être dans un cours de fitness mais sans être dans un cours de fitness.

Le prix est de 9,99 $ par mois ou 79,99 $ par an, avec des réductions supplémentaires en activant Apple One. Apple a également publié un nouveau site Web entièrement dédié à Fitness+.