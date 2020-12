Apple a partagé une liste des meilleures applications et les plus populaires déjà optimisées pour les Mac dotés de la puce M1 et disponibles sur le Mac App Store.

Parmi les applications répertoriées par Apple figurent des titres tels que Pixelmator Pro, Adobe Lightroom, Affinity Designer, Darkroom, Fantastical, BBEdit, Instapaper et Twitter.

« Les Macs équipés de la nouvelle puce Apple M1 offrent une performance inégalée. Les développeurs peuvent aussi optimiser leurs apps pour M1 afin de créer des jeux dotés d’une vitesse et de capacités révolutionnaires. Découvrez ces apps qui tirent pleinement profit de la puissance de la puce M1. », écrit Apple avant d’afficher la liste de ces applications.

Le nouveau Mac M1 avec processeur ARM personnalisé offre des performances vraiment élevées, mais pour en tirer le meilleur parti, les développeurs doivent publier des applications compatibles avec le nouveau processeur. Apparemment, grâce également aux outils proposés par Apple, de nombreux développeurs ont déjà terminé le travail.