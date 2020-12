Au cours de l’été dernier, un enfant de six ans a réussi à dépenser plus de 16 000$ sur l’App Store en achats intégrés dans le jeu Sonic Forces de SEGA.

La mère de l’enfant, Jessica Johnson, a découvert ces transactions sur sa carte de crédit tardivement lorsqu’elle a repéré une série d’achats dans le jeu sur ses relevés bancaires.

Plus précisément, le total s’élevait à 16 293 $ pour les transactions qui ont eu lieu de juillet à août, lorsque le petit George a commencé à acheter de la monnaie du jeu dans le titre SEGA avec divers forfaits allant de 1,99 $ à 9,99 $ chacun.

Au départ, la femme pensait que les transactions étaient une fraude ou une erreur, car elle avait du mal à comprendre d’où venaient ces achats via l’application en raison de la façon dont ils étaient regroupés. Après avoir déposé une plainte pour fraude auprès de sa banque, Johnson a été informée que les transactions étaient authentiques. C’est là que la maman a contacté Apple.

Apple a ensuite envoyé un rapport détaillé de toutes les transactions et à partir de là, il a été découvert que le petit George était à blâmer. « C’était comme si mon fils prenait de la drogue », a déclaré Johnson, « parce que les transactions étaient plus importantes que les autres. Plus les jours passaient, plus les transactions étaient élevées ».

Cependant, Apple n’a pas accordé le remboursement, car Johnson n’a pas contacté la société dans les 60 jours prévus pour cette opération. De plus, Apple a également informé la femme que sur l’iPhone et l’iPad, il est possible d’éviter tout type d’achats in-app par inadvertance en activant le mot de passe approprié. Il reste à voir pourquoi les parents n’ont pas été informés des achats intégrés de leur enfant, car Apple envoie des e-mails détaillés pour chaque transaction individuelle.

Johnson elle-même a admis qu’elle n’avait pas pris de précautions pour bloquer le compte : « Bien sûr, si j’avais su qu’il y avait une telle fonctionnalité, je n’aurais pas permis à mon fils de 6 ans d’accumuler près de 20 000 $ d’achats d’or virtuel ». La mère a alors accusé les jeux d’être des « prédateurs » en encourageant les dépenses des jeunes utilisateurs : « Quel adulte dépenserait 100 $ pour une boîte de pièces d’or virtuelles ? ».

Entre autres choses, Apple a publié à plusieurs reprises des documents et des instructions pour suggérer aux parents comment apprendre à leurs enfants à utiliser correctement l’iPhone et l’iPad et comment éviter de telles situations.