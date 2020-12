Selon le New York Times, Apple a arrêté la production de la série dédiée à Gawker Media à la demande expresse de Tim Cook.

Apple a commencé le développement de cette série il y a quelques mois, lorsque le personnel d’Apple TV+ a commencé à travailler avec d’anciens employés du réseau de blogs Gawker pour raconter l’histoire de la plate-forme désormais fermée qui depuis des années a partagé les potins et les histoires de New York avec une coupe unique et innovante.

Fondée par Nick Denton et Elizabeth Spires, Gawker était connue pour creuser dans la pourriture des célébrités et des élites médiatiques à New York. Les tactiques peu orthodoxes du site Web, qui comprenaient la publication de matériel sensible et parfois protégé par le droit d’auteur, ont souvent suscité des critiques de la part d’autres journalistes. Plus tard, Gawker Media a acquis plusieurs médias en ligne tels que Gizmodo, élargissant encore son influence sur la culture médiatique.

Apparemment, TV+ a annulé cette série peu de temps après que Tim Cook ait découvert le début de la production. Des sources très proches des cercles de Cupertino confirment que Cook a été surpris d’apprendre qu’Apple faisait une série sur Gawker, une entreprise considérée par tous comme très négative.

Entre autres choses, Gawker Media avait causé pas mal de problèmes à Apple dans de multiples circonstances, par exemple lorsque le blog Gizmodo a obtenu un prototype de l’iPhone 4 avant le lancement et a déclenché plusieurs controverses avec le PDG de l’époque, Steve Jobs, qui a également demandé intervention de la police pour tenter de bloquer la publication de ces photos considérées comme des « secrets industriels ».

De plus, d’autres sites liés à Gawker Media ont publié divers articles sur l’homosexualité de Tim Cook, de nombreuses années avant qu’il ne rende lui-même son histoire publique en 2014.

Maintenant, cette série provisoirement intitulée « Scaper » est de retour sur le marché et pourrait être acquise par d’autres services de streaming. Le New York Times rapporte également que Layne Eskridge, l’exécutif d’Apple qui a introduit l’émission sur la liste des emplois à venir d’Apple TV+, a quitté l’entreprise.

L’intervention de Tim Cook a donc été fondamentale pour bloquer et annuler définitivement cette série, du moins sur Apple TV+. Entre autres choses, il ressort également qu’Eddy Cue a déclaré aux partenaires d’Apple que « les deux choses que nous ne ferons jamais sur Apple TV+ sont la nudité absolue et dépeindre la Chine sous un mauvais jour ». Le moment est-il venu d’ajouter un troisième veto ?