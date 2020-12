Giblins: Fantasy Builder vous plonge dans le très beau royaume des Giblins, un monde inhabituel de contes de fées dans lequel vous pouvez créer votre propre « château » fantastique.

Dans le monde de Giblins: Fantasy Builder, vous verrez des aventuriers et des invités de toutes sortes voyager des quatre coins de la terre pour acheter vos marchandises et utiliser les services de votre château, manger, boire et se détendre dans la taverne, le théâtre ou la salle de banquet par la suite. Une journée de dur labeur. Tout cela pendant que vos giblins s’occuperont de tous leurs besoins. Vous devrez donc construire et gérer votre château de la meilleure façon possible pour satisfaire au mieux tous vos invités. Si vous prenez soin de vos clients, vous pouvez en bénéficier en termes de confiance mais surtout « économiquement ». Pour gérer au mieux, vous devrez cependant prouver que vous êtes un gestionnaire qualifié, en gérant soigneusement vos effectifs. Si vos abats s’avèrent insuffisants, vous aurez la possibilité d’en créer de nouveaux, afin d’offrir à vos invités un séjour heureux et sans souci.

Giblins: Fantasy Builder nécessite iOS 13 ou version ultérieure et est compatible iPhone, iPad et iPod touch. Le téléchargement du jeu est gratuit mais, comme toujours, vous aurez plusieurs options d’achat intégrées pour améliorer et accélérer votre progression dans le jeu. Serez-vous capable de construire et de gérer le meilleur château du royaume des giblins ?

Giblins: Fantasy Builder – GRATUIT