Apple a sorti un nouveau trailer pour la deuxième saison de « Dickinson » qui arrivera sur Apple TV+ le vendredi 8 janvier.

La célèbre poète américaine Emily Dickinson est interprétée par Hailee Steinfeld et la série utilise l’humour pour explorer les liens de la société, du genre et de sa famille du point de vue de la protagoniste. La deuxième saison verra Dickinson « arraché à sa vie littéraire tranquille et jeté aux yeux du public ».

« Dickinson » a été l’une des premières séries d’‌TV+, mise à disposition lors du lancement du service. De plus, c’était aussi l’une des premières séries à être renouvelée pour une deuxième saison et a déjà été confirmée pour une troisième également.