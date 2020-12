Une apprentie chasseuse se rend en Irlande avec son père pour supprimer les derniers spécimens de loups. L’histoire de Wolfwalkers prendra bientôt une toute nouvelle tournure.

Lorsque le protagoniste se lie d’amitié avec une autre jeune femme, un esprit libre d’une tribu mystérieuse qui, dit-on, se transforme en loup la nuit, alors tout changera radicalement.

Avec Wolfwalkers, les réalisateurs Tomm Moore et Ross Stweart ont créé un film d’animation vraiment intéressant, destiné à rester dans les mémoires comme l’un des meilleurs sortis en 2020.

Wolfwalkers brille grâce aux dessins à la main des personnages et des maisons, aux textures individuelles immédiatement perçues comme chaleureuses et fascinantes, afin d’envelopper immédiatement le spectateur dans ce magnifique conte de fées. L’approche de l’animation des visages, des yeux, du nez et du mouvement des corps humains paraîtra forcément familière.

Wolfwalkers est toujours beau à voir, chaque scène est plus expressive que la précédente. Tout cela s’accompagne d’une histoire passionnante et d’acteurs de voix en état de grâce (du moins dans la langue d’origine), mais attention, car l’intrigue un peu triste ne convient probablement pas à tous les enfants. Wolfwalkers est sans aucun doute un dessin animé conçu aussi et surtout pour les adultes.

Le film perçoit le rôle important des femmes comme des personnifications changeantes et du choc entre diverses visions du monde, certaines plus conservatrices et d’autres plus libertines. La fille de William, Robyn (exprimée par Honor Kneafsey) traverse une période difficile. Les enfants locaux ne lui font pas confiance car elle est anglaise. Les autorités locales pensent qu’elle devrait faire un travail humble au lieu de courir librement dans tout le pays.

Un jour, la fille suit son père pendant qu’il chasse dans les bois et rencontre non seulement les loups légendaires, mais aussi Mebh Óg MacTíre (Eva Whittaker). Cette fille peut parler aux loups, même les contrôler, et la nuit, quand elle dort, elle devient elle-même un loup.

Mebh est le Wolfwalker du titre, vivant sans règles ni lois. Elle est aussi sauvage que les animaux et plus libre d’esprit que quiconque que Robyn a rencontré à Kilkenny. Mais aussi amusant que de passer la journée avec elle, certaines choses hantent Robyn. Pourquoi la mère de Mebh, laissée seule dans leur caverne de loups, ne peut-elle pas bouger ou parler ? Et que se passera-t-il lorsque son père, un chasseur de loups, découvrira que son nouvel ami est bien un loup ?

La morale est claire dès le départ: les hommes écrivent nos lois et nos livres sacrés ; les femmes doivent simplement faire face aux conséquences de leurs diktats. Mais quelque chose est sur le point de changer.

Wolfwalker est un film magique, un conte de fées moderne, à voir sur TV+ :