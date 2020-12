La dernière mise à jour de Pixelmator Photo apporte la prise en charge du format Apple ProRAW, ainsi que d’autres améliorations et fonctionnalités.

La mise à jour offre une prise en charge complète de ProRAW, le format d’image introduit avec l’iPhone 12 Pro et le 12 Pro Max. ProRAW permet aux utilisateurs de tirer parti de la prise de vue RAW tout en conservant les capacités de photographie informatique d’Apple. L’arrivée de ce support au sein de l’application permettra aux utilisateurs de profiter de toutes les informations et détails supplémentaires de l’image lors de l’édition.

Parmi les autres fonctionnalités introduites avec la dernière mise à jour, citons celle qui permet aux utilisateurs de modifier la courbe tonale directement dans une image. Et grâce à un tout nouvel algorithme plus avancé, les curseurs Shadows et Highlights pourront récupérer beaucoup plus de détails qu’auparavant.

Pixelmator Photo est disponible au téléchargement sur l’App Store au prix de 8,99 €.